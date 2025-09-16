«Меня так прёт!»: Невысыпающийся Олег Газманов рассказал, где черпает энергию
Народный артист России рассказал НСН, что в тонусе его держит ежедневная зарядка, а силы придают люди на его концертах.
Певец и композитор Олег Газманов признался корреспонденту НСН, что из-за постоянных перелётов у него хронический недосып, от которого спасают только зарядка и энергетика на концертах.
«Я за эту неделю побывал в Ижевске, Москве, Хабаровске, Биробиджане, Петропавловске-Камчатском, Салехарде, потом снова в Москве. А я в транспорте не сплю, днём не сплю… Помогают банальные вещи. Например, на концертах адреналин так прёт! Когда я вижу людей – в Петропавловске-Камчатском под дождем собрались 40 тысяч человек… Я под навесом пою, а они все стоят, никто не уходит. Удивительно, понимаете? Я, наверное, силы беру вот оттуда. Я должен быть в форме, в порядке. Поэтому я каждый день делаю зарядку… Я в таком режиме уже 56 лет. Я постоянно не высыпаюсь, и это моё нормальное состояние. А вот когда я высплюсь – меня так прёт!», - поделился народный артист на премии «Люди Года» от журнала FB.
Ранее Олег Газманов рассказал «Радиоточке НСН», что ему не нравится новая волна популярности у молодёжи старых песен – как авторства Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой, так и его собственного сочинения.
