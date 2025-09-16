Популярность старых песен у молодежи — негативная тенденция, говорящая о том, что сегодня не хватает новых ярких мелодий. Об этом спецкору НСН на премии «Люди Года» от журнала FB заявил народный артист России Олег Газманов.

Газманов объяснил, почему недоволен тем, что такие исполнители, как он сам, а также его коллеги по цеху Надежда Кадышева и Татьяна Буланова стали кумирами молодого поколения.