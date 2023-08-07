По информации издания, Россия начала наступление для установления контроля над Харьковской областью.

Газета отметила, что внимание украинской армии сместилось на южное и восточное направления. Это дало возможность России увеличить активность в Харьковской области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила о тяжелых боях в районе Харькова. По ее словам, российские силы намерены закрепиться на территории региона.

В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил уверенность, что Россия в скором времени освободит Херсон и Харьков, сообщает «Радиоточка НСН».

