Guardian: Россия начала наступление в Харьковской области
Вооруженные силы России начали наступление на харьковском направлении. Об этом пишет британская газета The Guardian.
По информации издания, Россия начала наступление для установления контроля над Харьковской областью.
Газета отметила, что внимание украинской армии сместилось на южное и восточное направления. Это дало возможность России увеличить активность в Харьковской области.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила о тяжелых боях в районе Харькова. По ее словам, российские силы намерены закрепиться на территории региона.
В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил уверенность, что Россия в скором времени освободит Херсон и Харьков, сообщает «Радиоточка НСН».
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