Балицкий заявил, что ВСУ сдаются в плен целыми взводами
Украинские военные массово сдаются в плен на запорожском участке фронта. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил политик, сдачу противника в плен фиксируют на протяжении последнего времени, «скажем, месяца».
«И [противник] сдается уже не по одному-два человека ... а целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали», — указал Балицкий.
Врио главы региона добавил, что для пленных организовали достойное содержание, «никого никто не бьет, не пытает».
Между тем начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что более 40 украинских военных сдались в плен на сватовском и краснолиманском направлениях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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