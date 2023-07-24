Балицкий заявил, что ВСУ сдаются в плен целыми взводами

Как отметил политик, сдачу противника в плен фиксируют на протяжении последнего времени, «скажем, месяца».

«И [противник] сдается уже не по одному-два человека ... а целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали», — указал Балицкий.

Врио главы региона добавил, что для пленных организовали достойное содержание, «никого никто не бьет, не пытает».

Между тем начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что более 40 украинских военных сдались в плен на сватовском и краснолиманском направлениях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

