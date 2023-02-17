Взрыв произошел в Днепропетровской области Украины
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв, сообщили украинские СМИ.
Вчера несколько взрывов прогремело в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия начала масштабное наступление с нескольких направлений. Так, в районе Артемовска продолжаются ожесточенные бои, также идет атака на Новомихайловку и Первомайское. При этом на Херсонском направлении российская артиллерия активизировалась на широком участке вдоль линии боевого соприкосновения. На этом фоне эксперты отмечают, что перед российскими войсками сейчас стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР.
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