Белгородский губернатор подтвердил, что взрывы над городом связаны с работой ПВО
Взрывы над Белгородом, которые слышали жители города в ночь на пятницу, 17 февраля, были связаны с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков на своей странице «ВКонтакте».
Он отметил, что информации о погибших и пострадавших нет. Дополнительной информации Гладков не сообщил.
Ранее экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН сообщил, что перед российскими войсками стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что пока «будут существовать территории, принадлежащие государству Украина», в любом случае будут опасности обстрелов российских регионов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru