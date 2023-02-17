Белгородский губернатор подтвердил, что взрывы над городом связаны с работой ПВО

Взрывы над Белгородом, которые слышали жители города в ночь на пятницу, 17 февраля, были связаны с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков на своей странице «ВКонтакте».

Один человек пострадал в Белгородской области при обстреле ВСУ

Он отметил, что информации о погибших и пострадавших нет. Дополнительной информации Гладков не сообщил.

Ранее экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН сообщил, что перед российскими войсками стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что пока «будут существовать территории, принадлежащие государству Украина», в любом случае будут опасности обстрелов российских регионов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: vvgladkov
ТЕГИ:БелгородПВО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры