Рогов заявил о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
Несколько взрывов прогремело в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.
«Сегодня начиная примерно с 03:55 в областном центре ... прозвучала серия взрывов. Как сообщают мне земляки-запорожцы, было не менее восьми взрывов, которые были слышны во всех частях города», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Кроме того, в городе была слышна работа украинских средств ПВО, пишет «Свободная пресса». По предварительным данным, целью атак были военная техника, склады боеприпасов, огневые позиции украинской армии, используемые ВСУ объекты инфраструктуры.
В ночь на 16 феврале во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога, напоминает РИА ФАН.
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