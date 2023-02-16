Рогов заявил о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

«Сегодня начиная примерно с 03:55 в областном центре ... прозвучала серия взрывов. Как сообщают мне земляки-запорожцы, было не менее восьми взрывов, которые были слышны во всех частях города», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Кроме того, в городе была слышна работа украинских средств ПВО, пишет «Свободная пресса». По предварительным данным, целью атак были военная техника, склады боеприпасов, огневые позиции украинской армии, используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

В ночь на 16 феврале во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога, напоминает РИА ФАН.

