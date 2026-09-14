В США заявили о наличии оружия для контроля над космосом
Соединенные Штаты располагают орбитальным оружием, позволяющим контролировать космическое пространство. Об этом заявил министр ВВС США Трой Мейнк на конференции Air, Space, Cyber, передает РБК.
По словам военного чиновника, новое вооружение обеспечит готовность американской армии противостоять меняющимся угрозам и защитит объединенные силы от враждебных противников. При этом Мейнк не стал раскрывать подробности о типе разработанных систем, а другие высокопоставленные военные ранее уклонялись от подобных вопросов, ссылаясь на соображения национальной безопасности.
Директор Secure World Foundation по космической безопасности Виктория Сэмсон отметила уникальность публичного заявления представителя правительства США. По ее мнению, речь вряд ли идет о кинетическом оружии, поскольку американские власти неоднократно выступали против образования космического мусора. Эксперт предположила, что Пентагон располагает средствами постановки помех космического базирования и системами радиоэлектронной борьбы.
Доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов в разговоре с НСН ранее заявил, что США рискуют обрубить всю связь на планете своими попытками противодействия мнимым российским ядерным угрозам в кссмосе.
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