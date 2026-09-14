В США заявили о наличии оружия для контроля над космосом

Директор Secure World Foundation по космической безопасности Виктория Сэмсон отметила уникальность публичного заявления представителя правительства США. По ее мнению, речь вряд ли идет о кинетическом оружии, поскольку американские власти неоднократно выступали против образования космического мусора. Эксперт предположила, что Пентагон располагает средствами постановки помех космического базирования и системами радиоэлектронной борьбы.

Доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов в разговоре с НСН ранее заявил, что США рискуют обрубить всю связь на планете своими попытками противодействия мнимым российским ядерным угрозам в кссмосе.

