«Если товарный знак отменить, компании придется заново доказывать при возвращении в Россию, что они могут и готовы этот знак использовать. Пинский в данном случае себя хочет обезопасить, что очень правильно. Если товарный знак совпадает на 70%, то его могут отменять, то есть, один из товарных знаков может быть опротестован. В такой ситуации суд может встать на сторону российского ресторатора, так как очевидно, что американская компания сама ушла из России. Со стороны суда это было бы логично. Компания сама не отказывается от товарных знаков, потому что оставляет возможность возврата в Россию», - объяснил он.

Со своей стороны, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев отметил, что при необходимости Starbucks просто могут не пустить обратно на российский рынок.

«Нужно проводить экспертизу, насколько это схожий бренд, есть понятие «до степени смешения». Наш бизнес выбрал похожие какие-то вещи, чтобы сохранить лояльность тех клиентов, которые ходили в Starbucks, они не назвались «Веселое зернышко», а оставили какие-то элементы бренда. Если Starbucks будет возвращаться к нам, большой вопрос, получит ли он разрешение на «схожий» бренд. С точки зрения здорового протекционизма государство должно защищать именно наш бизнес. Поэтому я не удивлюсь, если потом Роспатент откажет Starbucks в регистрации знака. Я бы не сказал, что бренды сильно схожи, у нас абсолютно другая эмблема. Но новая сеть принадлежит новому владельцу, условия возвращения иностранного бизнеса должны учитывать целесообразность этого. Мы же понимаем, если вернется Starbucks, они начнут переманивать клиентов, что станет негативным фактором для Stars Coffee. То, как они уходили, дает все основания, чтобы мы сделали выбор в пользу нашего бизнеса. Американской компании можно отказать в регистрации или продлении знака, когда они захотят вернуться», - заключил он.

Сеть кофеен Starbucks зарегистрировала в России свой товарный знак в мае 2026 года. В мае 2024 года в ведомство была подана заявка на регистрацию черно-белого логотипа с лицом девушки. Роспатент принял решение о регистрации товарного знака в мае 2026-го. Starbucks сможет продавать под своим логотипом кофейные напитки, аксессуары и прочие товары.

