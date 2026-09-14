В России оценили бегство генпрокурора Украины Кравченко
Выезд генпрокурора Украины Руслана Кравченко из страны наглядно демонстрирует схему прикрытия бегства окружения Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал социолог и политолог Евгений Копатько.
Эксперт согласился с применимостью к ситуации известного афоризма о мавре, сделавшем свое дело. По словам политолога, подобных фигур у украинского лидера хватает, а сам отъезд Кравченко фактически произошел с санкции главы государства.
«Таких "мавров" [у Зеленского] очень много», — подчеркнул эксперт.
Копатько напомнил, что ранее страну аналогичным образом покидали близкие к Зеленскому люди, включая его бизнес-партнера Тимура Миндича. Собеседник издания подчеркнул, что антикоррупционные расследования напрямую дискредитируют действующую власть и создают серьезные угрозы для нынешнего руководства Украины.
Между тем экс-депутат Рады Владимир Олейник назвал увольнение генпрокурора Украины «договорняком», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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