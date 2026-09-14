Аналитик предрек Европе разгон инфляции из-за роста цен на газ
Рекордное подорожание газа в Европе приведет к серьезным экономическим последствиям для стран Евросоюза. Ключевым результатом станет разгон инфляции и ужесточение монетарной политики, заявил независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в беседе с «Лентой.ру».
По словам аналитика, Еврокомиссия уже повысила прогноз инфляции до 3,1%, что вынудит центральные банки увеличивать стоимость кредитов. Это сократит объемы инвестиций во всех секторах экономики ЕС и негативно скажется на промышленном производстве.
Эксперт отметил, что под удар попадут химическая отрасль, автомобилестроение, металлургия и производство бумаги. Тренд на закрытие заводов, подобный решению Volkswagen, продолжится в следующем году с большей скоростью, а производства будут переноситься в Юго-Восточную Азию или США.
Рост цен на газ затронет и обычных граждан через увеличение стоимости жизни и коммунальных платежей. Демидов предположил, что Евросоюз вернется к политике 2022 года с контролем температуры в жилых помещениях, когда за превышение установленного градуса придется платить штрафы или повышенные тарифы.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев ранее заявил, что подорожание газа в Европе стало итогом экономической иррациональности ЕС и глобалистской идеологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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