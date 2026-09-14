Аналитик предрек Европе разгон инфляции из-за роста цен на газ

Эксперт отметил, что под удар попадут химическая отрасль, автомобилестроение, металлургия и производство бумаги. Тренд на закрытие заводов, подобный решению Volkswagen, продолжится в следующем году с большей скоростью, а производства будут переноситься в Юго-Восточную Азию или США.

Рост цен на газ затронет и обычных граждан через увеличение стоимости жизни и коммунальных платежей. Демидов предположил, что Евросоюз вернется к политике 2022 года с контролем температуры в жилых помещениях, когда за превышение установленного градуса придется платить штрафы или повышенные тарифы.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев ранее заявил, что подорожание газа в Европе стало итогом экономической иррациональности ЕС и глобалистской идеологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

