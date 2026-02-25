В Туле загорелся многоквартирный дом на площади 150 «квадратов»

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Туле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорание возникло в доме на улице Луначарского.

«Огнеборцы эвакуировали 28 человек, из которых 5 детей. По предварительным данным, пострадавших нет», - указали в МЧС.

Пожар локализовали на площади 150 квадратных метров. В борьбе с огнем задействованы 41 специалист и 12 единиц техники.

Ранее пожар разгорелся в одной из квартир на 48 этаже небоскреба «Neva-Towers» в Москва-Сити.

