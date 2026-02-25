В Туле загорелся многоквартирный дом на площади 150 «квадратов»
25 февраля 202609:40
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Туле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Возгорание возникло в доме на улице Луначарского.
«Огнеборцы эвакуировали 28 человек, из которых 5 детей. По предварительным данным, пострадавших нет», - указали в МЧС.
Пожар локализовали на площади 150 квадратных метров. В борьбе с огнем задействованы 41 специалист и 12 единиц техники.
Ранее пожар разгорелся в одной из квартир на 48 этаже небоскреба «Neva-Towers» в Москва-Сити.
