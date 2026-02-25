СМИ: Споры о территориальных уступках могут привести к беспорядкам на Украине

После заключения соглашения с Москвой на Украине могут начаться беспорядки, сообщает Politico.

Лавров: Россия добьется возвращения исконно русских земель

К этому могут привести споры о сдаче земель. Издание считает, что «для патриотов и фронтовиков это будет как нож в спину». В настоящее время остро стоит вопрос дефицита живой силы, так как мобилизация не пользуется популярностью у украинцев, все меньше граждан хотят отправиться на фронт. Еще одна проблема - растущее недоверие населения к западным политикам.

Как говорят украинские оппозиционные политики, нежелание служить подпитывается усугубляющимся впечатлением, что Запад готов вести опосредованную войну до последнего украинца.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США, как и Россия, выступают за вывод украинских сил из Донбасса как условие прекращения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

