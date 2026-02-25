Скандал с участием собаки Додобони, курьера и управляющей кафе «Додо» в Челябинске закончился максимально дружелюбно. После того, как о ситуации узнали в Госдуме, а пользователи в соцсетях вступились за собаку и курьера, который помогал бездомному животному, ответить на «хейт» решил лично владелец сети пиццерий Федор Овчинников.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Напомним, что курьер одной из пиццерий «Додо» в Челябинске был уволен за то, что укрыл собаку пледом в морозы. Бездомный пес жил возле заведения, сотрудники его регулярно подкармливали.

Конфликт возник после назначения новой управляющей, которая выступила против ухода за животным, пишет «Агентство чрезвычайных новостей Челябинска».

В качестве доказательства работники опубликовали сообщение от управляющей пиццерии с угрозой уволить тех, кто будет заботиться о собаке. В «Додо» заявили, что уволить сотрудника планировали еще до ситуации с собакой.

Курьер сообщил Telegram-каналу Mash, что его уволили без каких-либо выплат, компания осталась должна ему 15 тысяч рублей. После этого на «Додо» и на управляющую кафе Юлию обрушился негатив в соцсетях.

В компании же сообщили, что курьер Михаил использовал гостевые пледы, чтобы помочь бездомной собаке согреться, что нарушает соблюдение санитарных норм и безопасности гостей.