Собака, курьер и травля: «Додо Пицца» станет pet-friendly после скандала
Все заведения пиццерий «Додо» в России станут pet-friendly после увольнения курьера из-за бездомной собаки, о ситуации высказался основатель сети Федор Овчинников.
Скандал с участием собаки Додобони, курьера и управляющей кафе «Додо» в Челябинске закончился максимально дружелюбно. После того, как о ситуации узнали в Госдуме, а пользователи в соцсетях вступились за собаку и курьера, который помогал бездомному животному, ответить на «хейт» решил лично владелец сети пиццерий Федор Овчинников.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Напомним, что курьер одной из пиццерий «Додо» в Челябинске был уволен за то, что укрыл собаку пледом в морозы. Бездомный пес жил возле заведения, сотрудники его регулярно подкармливали.
Конфликт возник после назначения новой управляющей, которая выступила против ухода за животным, пишет «Агентство чрезвычайных новостей Челябинска».
В качестве доказательства работники опубликовали сообщение от управляющей пиццерии с угрозой уволить тех, кто будет заботиться о собаке. В «Додо» заявили, что уволить сотрудника планировали еще до ситуации с собакой.
Курьер сообщил Telegram-каналу Mash, что его уволили без каких-либо выплат, компания осталась должна ему 15 тысяч рублей. После этого на «Додо» и на управляющую кафе Юлию обрушился негатив в соцсетях.
В компании же сообщили, что курьер Михаил использовал гостевые пледы, чтобы помочь бездомной собаке согреться, что нарушает соблюдение санитарных норм и безопасности гостей.
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО: РЕАКЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА
Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников выступил в защиту управляющей челябинской пиццерии после увольнения курьера, укрывшего гостевым пледом бездомную собаку по кличке Додобоня.
«Я хочу попросить перестать травить управляющую нашей пиццерией. Знаете, наша компания переживет удаление приложения, переживет спад продаж, но травля всем интернетом человека может очень сильно повлиять на конкретную жизнь», - написал он.
В настоящий момент Юля временно отстранена от работы. По словам владельца, решение о дальнейшем сотрудничестве будет принято позже. Сейчас Юля и ее семья испытывает серьезное давление, ей даже пришлось уехать из города.
При этом он извинился перед курьером Михаилом, которого уволили в достаточно грубой форме, а также оставили без выплат.
«Честно говоря, я лично был бы очень рад, если бы Михаил вернулся в компанию и, возможно, даже не на позицию курьера, а на развитие программ, связанных с поддержкой животных», - сообщил владелец.
Более того, он пообещал, что все заведения пиццерий «Додо» в России станут pet-friendly.
Овчинников также указал, что компания возьмет на себя все расходы на содержание челябинской дворняжки, которую назвали Додобоней, и начнет системно поддерживать приюты для животных.
«Мы знаем, что у нашего бывшего курьера Михаила сложились доверительные отношения с собакой. Мы не будем мешать этому и готовы помочь там, где это будем уместно», - заключил он.
По словам владельца сети, вина компании в том, что они не нашли приют раньше.
«А с Додобоней теперь точно все будет хорошо. Всем добра!», - подытожил он.
СОТНИ НЕРАВНОДУШНЫХ: РЕАКЦИЯ РОССИЯН
После публикации о бездомной собаке в Челябинске, которую укрыл пледом курьер «Додо», а затем был уволен, сотни неравнодушных отозвались на помощь, сообщает Telegram-канала Shot.
Так, депутат Госдумы Владимир Плякин заявил, что в ближайшее время направит запрос в трудовую инспекцию с требованием проверить законность увольнения Михаила. Кроме того, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила забрать пса под свое крыло и перевезти его в подмосковный центр реабилитации животных.
Примечательно, что история сначала вызвала обсуждение на региональном уровне, а затем получила широкий резонанс в соцсетях. Люди требовали разобраться в ситуации, а недовольные призывали всех удалять приложение компании и не заказывать там еду. Теперь волна хейта точно уляжется. Радует также, что с «виновницей» все хорошо, собака Додобоня живет в приюте «Того». Напомним, что «Додо» оплатит ее лечение и содержание до момента, пока она не обретет хозяина.
Уже есть желающие взять ее себе, но в приюте подходят к этому вопросу серьезно, там предупреждают, что характер у Бони непростой, а «ловить» ее пришлось около семи часов.
«Собака диковатая, к людям относится крайне осторожно и на близкое расстояние не подпускает. Адаптация таких животных в семье — длительный процесс и, как мы уже писали, не всегда удачный. Мы понимаем какой резонанс приобрела эта история, но просим проявить терпение и дать нам время на оценку характера и настроя Бони, а также дать время на адаптацию. Скорей всего, вся эта ситуация доставила ей стресс, поэтому ей нужно время, чтобы успокоится и начать нам доверять», - написали в приюте.
Там также подтвердили, что руководство компании «Додо» связывалось с ними и готово оказать поддержку.
