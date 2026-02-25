На актрису Анну Чиповскую подали в суд из-за долга за электричество

Мосэнергосбыт подал иск к актрисе Анне Чиповской о взыскании платы за электроэнергию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Размер задолженности не уточняется.

Известно, что суд принял решение о возвращении заявления истцу. Такое определение может быть связано с недостатками при составлении иска, и после их устранения заявление вновь направят в суд.

Ранее в Москве фонд капитального ремонта многоквартирных домов подал иск о взыскании задолженности за коммунальные услуги против актрисы Дарьи Мороз.

