На актрису Анну Чиповскую подали в суд из-за долга за электричество
25 февраля 202609:53
Мосэнергосбыт подал иск к актрисе Анне Чиповской о взыскании платы за электроэнергию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Размер задолженности не уточняется.
Известно, что суд принял решение о возвращении заявления истцу. Такое определение может быть связано с недостатками при составлении иска, и после их устранения заявление вновь направят в суд.
Ранее в Москве фонд капитального ремонта многоквартирных домов подал иск о взыскании задолженности за коммунальные услуги против актрисы Дарьи Мороз.
