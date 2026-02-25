Christian Dior зарегистрировала в РФ товарный знак Lady Dior
Компания Christian Dior зарегистрировала в России товарный знак Lady Dior. Об этом пишет ТАСС.
Заявку на регистрацию подала из Франции компания «Кристиан Диор кутюр». Она была подана в августе 2024 года.
Бренд зарегистрировали по трем классам международной классификации товаров и услуг - изделия из кожи, одежда для мужчин и женщин, услуги по организации мероприятий.
Ранее компания Christian Dior зарегистрировала свой товарный знак в РФ до 2034 года.
