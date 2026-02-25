Билл Гейтс признался, что крутил романы с русскими женщинами

Бизнесмен, основатель Microsoft Билл Гейтс извинился за связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном и признался в романах, в том числе с русскими женщинами, во время своего брака. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Билл Гейтс извинился перед сотрудниками фонда Гейтса за свои связи с... Эпштейном, признав, что допустил ошибки, которые бросили тень на благотворительную группу», - отмечает газета.

При этом миллиардер настаивает, что не участвовал в преступлениях финансиста.

Кроме того, Гейтс признался в двух романах на стороне «с русским игроком в бридж... и с русским ядерным физиком».

Бизнесмен назвал ошибкой время, проведенное с Эпштейном, пишет Ura.ru.

Ранее стало известно, что Гейтс попал в список из более чем 300 политиков и известных людей, упомянутых в материалах по делу финансиста.

