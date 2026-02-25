Рейс Иркутск - Усть-Илимск вернулся в аэропорт по технической причине

Самолет, летевший из Иркутска в Усть-Илимск, по технической причине вернулся в аэропорт вылета. Об этом заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

«По предварительным данным, сегодня воздушное судно... совершило возврат в аэропорт вылета по технической причине», - отметили в ведомстве.

Самолет вернулся на место стоянки, никто не пострадал.

Иркутский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее самолет, который следовал из Нового Уренгоя в Москву, экстренно сел в Тюмени из-за технических проблем, пишет Ura.ru.

