Рейс Иркутск - Усть-Илимск вернулся в аэропорт по технической причине
Самолет, летевший из Иркутска в Усть-Илимск, по технической причине вернулся в аэропорт вылета. Об этом заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.
«По предварительным данным, сегодня воздушное судно... совершило возврат в аэропорт вылета по технической причине», - отметили в ведомстве.
Самолет вернулся на место стоянки, никто не пострадал.
Иркутский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее самолет, который следовал из Нового Уренгоя в Москву, экстренно сел в Тюмени из-за технических проблем, пишет Ura.ru.
