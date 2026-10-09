СМИ: Киев рискует утонуть в фекалиях из-за затяжного блэкаута

Все дело в том, что переполненная канализация может привести к разливу нечистот и подтоплениям. Также возможны перебои с водоснабжением больниц и отоплением жилых домов. Главная проблема кроется в насосных станциях, которые зависят от электричества. Без него вода перестанет поступать на верхние этажи многоэтажных домов, канализационные стоки могут переполнить систему, а подача тепла в квартиры — прекратится. Перебои с чистой водой также создадут дополнительные риски для медучреждений.

На случай коммунального кризиса столица Украины подготовила около 1120 генераторов, 69 мобильных котельных и 1300 пунктов обогрева. При этом резервное оборудование не сможет обеспечить весь Киев электричеством, а генераторам потребуется постоянная заправка дизелем. Таких резервов хватит на две недели нормальной жизни. При нехватке топлива даже работающие системы начнут отключаться.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей временно уехать из столицы из-за угрозы масштабного коммунального кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

