ВСУ взорвали дамбу в Артёмовске
26 февраля 202301:08
Военные Украины взорвали дамбу в Артёмовске, чтобы замедлить наступление российских войск и осложнить жизнь гражданским, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Игоря Кимаковского.
В результате вода пошла на Артёмовск. Кимаковский не исключил, что украинские войска пытаются отрезать российские штурмовые подразделения от тыловых структур.
Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили, что до центра Артемовска остается около 1,5 км.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru