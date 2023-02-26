ВСУ взорвали дамбу в Артёмовске

Военные Украины взорвали дамбу в Артёмовске, чтобы замедлить наступление российских войск и осложнить жизнь гражданским, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Игоря Кимаковского.

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В результате вода пошла на Артёмовск. Кимаковский не исключил, что украинские войска пытаются отрезать российские штурмовые подразделения от тыловых структур.

Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили, что до центра Артемовска остается около 1,5 км.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
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