Минобороны России: ВС РФ захватили три опорных пункта в районе Ольшаны

По его словам, российские экипажи вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 группировки войск «Запад» нанесли восемь авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений теробороны ВСУ в районе Синьковки и Кисловки.

Накануне российское Минобороны сообщало, что военнослужащие российской группировки «Восток» помешали украинской армии навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР, отмечает RT.

