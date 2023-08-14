Минобороны России: ВС РФ захватили три опорных пункта в районе Ольшаны
Российские силы захватили три опорных пункта в районе Ольшаны, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский в Telegram-канале Минобороны России.
По его словам, российские экипажи вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 группировки войск «Запад» нанесли восемь авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений теробороны ВСУ в районе Синьковки и Кисловки.
Накануне российское Минобороны сообщало, что военнослужащие российской группировки «Восток» помешали украинской армии навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орешкин заявил об ускоренной трансформации экономики России
- Глава Минобороны Китая посетит Россию и Белоруссию
- В Польше двух россиян арестовали по обвинению в шпионаже
- Минобороны России: ВС РФ захватили три опорных пункта в районе Ольшаны
- Путин поручил дать регионам право вводить курортный сбор
- «На лицах улыбки»: Депутат Аксаков заявил о равнодушии россиян к курсу доллара
- Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии
- Евро взлетел выше 110 рублей впервые с марта 2022 года
- Milliyet: Турция рассчитывает на визит Путина в ближайшие дни
- Власти Крыма попросят ужесточить ответственность за публикацию кадров работы ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru