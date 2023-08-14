Минобороны России: ВС РФ захватили три опорных пункта в районе Ольшаны

Российские силы захватили три опорных пункта в районе Ольшаны, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский в Telegram-канале Минобороны России.

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По его словам, российские экипажи вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 группировки войск «Запад» нанесли восемь авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений теробороны ВСУ в районе Синьковки и Кисловки.

Накануне российское Минобороны сообщало, что военнослужащие российской группировки «Восток» помешали украинской армии навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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