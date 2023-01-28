ВСУ сбили свой штурмовой самолет Су-25 под Краматорском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили собственный штурмовой самолет Су-25 в районе Краматорска. Об этом сообщили военные корреспонденты «Русской весны» 28 января, в субботу.

В Минобороны заявили об уничтожении двух самолетов и вертолета ВСУ

По данным источника журналистов, взрыв произошел в воздухе.

«Огненный шар после взрыва полетел в сторону совхоза Крупской», - уточнил источник.

По данным СМИ, украинский штурмовик был сбит над лесом. В публикации говорится, что пилот погиб.

Ранее российские истребители сбили три штурмовика Украины Су-25 в небе над Донецкой народной республикой. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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ТЕГИ:УкраинаВСУСу-25
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