ВСУ сбили свой штурмовой самолет Су-25 под Краматорском
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили собственный штурмовой самолет Су-25 в районе Краматорска. Об этом сообщили военные корреспонденты «Русской весны» 28 января, в субботу.
По данным источника журналистов, взрыв произошел в воздухе.
«Огненный шар после взрыва полетел в сторону совхоза Крупской», - уточнил источник.
По данным СМИ, украинский штурмовик был сбит над лесом. В публикации говорится, что пилот погиб.
Ранее российские истребители сбили три штурмовика Украины Су-25 в небе над Донецкой народной республикой. Об этом сообщило Минобороны РФ.
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