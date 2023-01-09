В Минобороны заявили об уничтожении двух самолетов и вертолета ВСУ
Истребители российских ВКС уничтожили два самолета и один вертолет ВСУ в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, истребитель Миг-29 и штурмовик Су-25 были ликвидированы возле населенных пунктов Ровное и Градовка, а вертолет Ми-8 российские войска уничтожили в небе над Веролюбовкой.
Представитель Минобороны отметил, что за прошедшие сутки российская ПВО вывела из строя восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области и ЛНР. Также в ДНР и Запорожской области удалось перехватить 10 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.
Днем ранее Минобороны России сообщало, что российская истребительная авиация за сутки уничтожила пять военных самолетов Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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