В Минобороны заявили об уничтожении двух самолетов и вертолета ВСУ

Истребители российских ВКС уничтожили два самолета и один вертолет ВСУ в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Госдуме заявиле о сбитом ВСУ украинском МиГ-29

По его словам, истребитель Миг-29 и штурмовик Су-25 были ликвидированы возле населенных пунктов Ровное и Градовка, а вертолет Ми-8 российские войска уничтожили в небе над Веролюбовкой.

Представитель Минобороны отметил, что за прошедшие сутки российская ПВО вывела из строя восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области и ЛНР. Также в ДНР и Запорожской области удалось перехватить 10 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

Днем ранее Минобороны России сообщало, что российская истребительная авиация за сутки уничтожила пять военных самолетов Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияРоссийская АрмияМинобороныИгорь Конашенков
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