Минобороны: ВКС России сбили три украинских Су-25 в ДНР

Российские истребители за прошедшие сутки сбили три штурмовика Украины Су-25 в небе над Донецкой народной республикой. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В Минобороны заявили об уничтожении двух самолетов и вертолета ВСУ

Отмечается, что три самолета Су-25 были сбиты в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка в ДНР.

Ранее Минобороны России в Telegram-канале показало пуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объекту инфраструктуры украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
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