Минобороны: ВКС России сбили три украинских Су-25 в ДНР
10 января 202315:24
Российские истребители за прошедшие сутки сбили три штурмовика Украины Су-25 в небе над Донецкой народной республикой. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что три самолета Су-25 были сбиты в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка в ДНР.
Ранее Минобороны России в Telegram-канале показало пуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объекту инфраструктуры украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru