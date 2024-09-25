ВСУ потеряли 2090 человек в зоне спецоперации на Украине за сутки
Украинская армия за сутки потеряла 2090 военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.
Согласно данным, больше всего человек ВСУ лишились в зонах контроля подразделений российских группировок войск «Запад», «Юг» и «Центр» — 390, 835 и 580 человек личного состава соответственно. Отмечается, что еще 285 военных ВСУ потеряли в боях с военнослужащими группировок войск «Восток», «Север» и «Днепр».
Кроме того, военное ведомство сообщило, что всего с начала СВО были уничтожены 646 самолетов, 32 218 беспилотников, 283 вертолета, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 348 танков и других боевых бронированных машин.
Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Георгиевка в ДНР. Кроме того, ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru