Согласно данным, больше всего человек ВСУ лишились в зонах контроля подразделений российских группировок войск «Запад», «Юг» и «Центр» — 390, 835 и 580 человек личного состава соответственно. Отмечается, что еще 285 военных ВСУ потеряли в боях с военнослужащими группировок войск «Восток», «Север» и «Днепр».

Кроме того, военное ведомство сообщило, что всего с начала СВО были уничтожены 646 самолетов, 32 218 беспилотников, 283 вертолета, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 348 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Георгиевка в ДНР. Кроме того, ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

