ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР

Кроме того, ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ.

В сводке Минобороны РФ говорится о том, что потери украинских войск за сутки составили около 1940 военнослужащих.

Ранее десантники одного из соединений ВДВ группировки войск «Север» уничтожили пехоту и полевой склад с боеприпасами ВСУ в приграничье Курской области, напоминает RT.

