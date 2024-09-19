ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР, заявили в Минобороны России.

ПВО сбила два дрона ВСУ над Белгородской областью

Кроме того, ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ.

В сводке Минобороны РФ говорится о том, что потери украинских войск за сутки составили около 1940 военнослужащих.

Ранее десантники одного из соединений ВДВ группировки войск «Север» уничтожили пехоту и полевой склад с боеприпасами ВСУ в приграничье Курской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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