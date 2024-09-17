СМИ: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Украинск в ДНР
Вооруженные силы РФ взяли под контроль город Украинск в Донецкой народной республике, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Согласно данным, населенный пункт перешел под контроль РФ сегодня утром. Сообщается, что источник предоставил фотографии, на которых, по его данным, российские военные вывесили флаг на вентиляционном стволе шахты, находящейся на окраине Украинска.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ за период с 7 по 13 сентября взяли под контроль в Донецкой народной республике восемь населенных пунктов. В частности, подразделениями группировки войск «Центр» были взяты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка, а подразделения группировки «Восток» - населенный пункт Водяное, передает «Радиоточка НСН».
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