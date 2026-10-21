В Турции завершит работу популярный у россиян платежный сервис Letim

«Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября... включительно», — отметили в службе поддержки системы.

При этом снятие наличных и переводы на счета в Турции через сервис пока невозможны в связи с процедурой прекращения деятельности, вывод средств будет доступен после 30 ноября.

Летом этого года в Letim сообщали о временной приостановке выпуска пластиковых карт и блокировке снятия наличных, напоминает 360.ru.

