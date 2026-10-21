Рубио заявил, что Уиткофф находится на пути в Петербург

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Ранее представители США и Украины провели переговоры в Осло, в них приняли участие в том числе Уиткофф и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Глава норвежского правительства отмечал, что после встречи спецпосланник отправится в Россию, где встретится с руководством страны, обменяется идеями по итогам переговоров и «предложениями, над которыми работали европейские и американские коллеги», пишет 360.ru.

