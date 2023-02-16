ВСУ понесли внушительные потери во время столкновения под Соледаром

Он оценил потеря ВСУ 1 к 6 не в пользу Киева. Другие подробности сообщать он не стал.

Ранее российские силы пробили эшелонированную оборону ВСУ на территории ЛНР. Во время отхода ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами.

