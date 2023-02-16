ВСУ понесли внушительные потери во время столкновения под Соледаром
16 февраля 202306:01
Военные Украины понесли значительные потери во время боев под Соледаром в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Героя России Антона Елизарова, который отвечал за штурм.
Он оценил потеря ВСУ 1 к 6 не в пользу Киева. Другие подробности сообщать он не стал.
Ранее российские силы пробили эшелонированную оборону ВСУ на территории ЛНР. Во время отхода ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru