ВСУ понесли внушительные потери во время столкновения под Соледаром

Военные Украины понесли значительные потери во время боев под Соледаром в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Героя России Антона Елизарова, который отвечал за штурм.

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Он оценил потеря ВСУ 1 к 6 не в пользу Киева. Другие подробности сообщать он не стал.

Ранее российские силы пробили эшелонированную оборону ВСУ на территории ЛНР. Во время отхода ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами.

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ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
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