«Самоубийство для ВСУ»: Россия прорывает оборону в ЛНР, Киев перебрасывает силы в Артемовск

Он указал, что украинское командование прилагает максимальные усилия, чтобы город не был окружен российскими войсками. Штурмовые подразделения «Вагнера» продвигаются вперед.

Несмотря на определенные успехи на данном направлении, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что в ближайшее время взять Артемовск (Бахмут) не получится.

«Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении, вообще непонятно. Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление. Работает мясорубка! Никакого праздника в ближайшее время здесь не будет!», - цитирует Пригожина его пресс-служба.

По его словам, на севере идут тяжелейшие бои, по всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы пытаются взять под контроль Парасковиевку, чтобы перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске. Он отметил, что в населенном пункте уже идут ожесточенные бои.

«После освобождения Красной Горы, там сейчас происходит дозачистка, это позволяет уже в свою очередь более целенаправленно заняться Парасковиевкой. Этот населенный пункт позволяет уже в свою очередь выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр. Там сейчас уже идут ожесточенные бои», — сказал он.

Пушилин отметил, что командование украинских военных предпринимает предсказуемые действия, в том числе перекрывает свободный въезд в Артемовск для посторонних. При этом он подчеркнул, что российская сторона не ожидает, что ВСУ будут сдавать позиции без боя.