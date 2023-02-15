«Самоубийство для ВСУ»: Россия прорывает оборону в ЛНР, Киев перебрасывает силы в Артемовск
Российские силы пробили эшелонированную оборону ВСУ на территории ЛНР, в ДНР украинская армия пытается контратаковать и избежать окружения Артемовска.
Российские силы пробили эшелонированную оборону ВСУ на территории ЛНР, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Уточняется, что в ходе наступления военнослужащих Центрального военного округа украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей. Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника.
Во время отхода ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами. Отмечается, что это не помешало российским военным закрепиться на отбитых у противника рубежах и продолжить наступление.
На луганском направлении российские силы вновь вели наступательные действия у Белогоровки, также атаковали в направлении Заречного, Невского и в районе Площанки, где сумели отодвинуть позиции ВСУ, сообщается в Telegram-канале проекта WarGonzo.
При этом, по данным ресурса, в ДНР украинская армия предпринимает попытки контратак. Так, к юго-западу от Артемовска (Бахмута) в районе Ивановского ВСУ частично имели успех.
Таким образом, бои за трассу Константиновка-Бахмут продолжаются. Бойцы ЧВК «Вагнер» стремятся продавить украинскую оборону на восточных окраинах, к северу ВСУ продолжают сопротивление в районе Парасковьевки.
К северу от Соледара вагнеровцы наступают на Федоровку, Роздоловку и Веселое – есть продвижения.
Один из бойцов группы «Вагнер» сообщил, что украинское командование сейчас перебрасывает дополнительные силы в Артемовск.
«Подводят в основном мобилизованных, кидают их. Их основная задача – уничтожить нас как можно больше», - приводит его слова РИА Новости.
Он указал, что украинское командование прилагает максимальные усилия, чтобы город не был окружен российскими войсками. Штурмовые подразделения «Вагнера» продвигаются вперед.
Несмотря на определенные успехи на данном направлении, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что в ближайшее время взять Артемовск (Бахмут) не получится.
«Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении, вообще непонятно. Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление. Работает мясорубка! Никакого праздника в ближайшее время здесь не будет!», - цитирует Пригожина его пресс-служба.
По его словам, на севере идут тяжелейшие бои, по всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы пытаются взять под контроль Парасковиевку, чтобы перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске. Он отметил, что в населенном пункте уже идут ожесточенные бои.
«После освобождения Красной Горы, там сейчас происходит дозачистка, это позволяет уже в свою очередь более целенаправленно заняться Парасковиевкой. Этот населенный пункт позволяет уже в свою очередь выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр. Там сейчас уже идут ожесточенные бои», — сказал он.
Пушилин отметил, что командование украинских военных предпринимает предсказуемые действия, в том числе перекрывает свободный въезд в Артемовск для посторонних. При этом он подчеркнул, что российская сторона не ожидает, что ВСУ будут сдавать позиции без боя.
Со своей стороны, военкор Семен Пегов 14 февраля отметил, что удержание позиций в Парасковиевке равносильно самоубийству для ВСУ, «с востока их расстреливают с высот, а с запада замыкают кольцо окружения».
При этом, по словам Пегова, говорить об оперативном окружении Артемовска еще рано, сейчас перерезаны фактически только прямые трассы на Северск и Славянск.
«С запада только дорога на Константиновку частично находится под огневым контролем ЧВК «Вагнер». Трасса на Часов Яр полностью свободна для перемещения и на данный момент прямой угрозы ее блокирования для ВСУ нет. Более того, на западе от Бахмута есть огромное количество полей, по которым техника может перемещаться сейчас абсолютно спокойно», - написал он в своем Telegram-канале.
Также врио главы ДНР Пушилин рассказал о продолжающихся ожесточенных боях в юго-восточной части Угледара, где, по его словам, «есть успехи». В Марьинке же, по словам врио главы ДНР, продолжаются бои в западной части города.
По данным Telegram-канала проекта WarGonzo, на угледарском участке российская артиллерия бьет по позициям ВСУ в Золотой Ниве, Пречистовке и Богоявленке. ВС РФ также пытаются продвинуться к городу по земле со стороны Никольских дач, но, по мнению аналитиков, это весьма сложная задача на открытой местности.
Российские войска продолжат атаковать и на юго-западных окраинах Марьинки на донецком направлении, работает артиллерия, под обстрелами оказались Красногоровка, Невельское, Первомайское, Северное и Авдеевка. ВСУ нанесли удары по Донецку, Макеевке и Ясиноватой, пишет WarGonzo.
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