ВСУ подтвердили уход из двух населенных пунктов близ Авдеевки
27 февраля 202417:06
Вооруженные силы Украины покинули поселок Северное и село Степное под Авдеевкой. Эту информацию подтвердил спикер Сил обороны ВСУ Дмитрий Лиховий.
«На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел - Северное и Степное», - цитируют спикера местные СМИ.
Ранее о продвижении российских войск в районе Авдеевки сообщил информационно-аналитический центр Deep State, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru