ВСУ подтвердили уход из двух населенных пунктов близ Авдеевки

Вооруженные силы Украины покинули поселок Северное и село Степное под Авдеевкой. Эту информацию подтвердил спикер Сил обороны ВСУ Дмитрий Лиховий.

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«На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел - Северное и Степное», - цитируют спикера местные СМИ.

Ранее о продвижении российских войск в районе Авдеевки сообщил информационно-аналитический центр Deep State, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Украинская АрмияВСУ

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