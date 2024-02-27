Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Стоимость биткоина впервые с 1 декабря 2021 года превысила 57 тысяч долларов

Политика Геннадия Гудкова внесли в реестр террористов и экстремистов

ВСУ подтвердили уход из двух населенных пунктов близ Авдеевки

Ранее о продвижении российских войск в районе Авдеевки сообщил информационно-аналитический центр Deep State, напоминает Telegram-канал « Радиоточка НСН ».

Вооруженные силы Украины покинули поселок Северное и село Степное под Авдеевкой. Эту информацию подтвердил спикер Сил обороны ВСУ Дмитрий Лиховий.

Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

МИД России призвал США отказаться от «формулы мира» Зеленского Из-за сбитого украинского БПЛА в Белгородском районе загорелось поле Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга Эксперт: Huawei Pay перестал работать в России из-за вторичных санкций США

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: