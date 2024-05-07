Путин поручил в два раза увеличить МРОТ к 2030 году

Президент Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, говорится в указе главы государства.

В настоящее время МРОТ в России составляет 19 тысяч 242 рубля.

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До этого сообщалось, что в России могут увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 19,2 до 30 тысяч рублей. Соответствующий проект закона подготовил к внесению в Госдуму глава комитета по труду Ярослав Нилов.

Документ направлен на обеспечение достойного уровня жизни в условиях снижения доходов из-за санкций в отношении Москвы, а также инфляции. Поднять МРОТ в случае одобрения законопроекта могут с 1 января 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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