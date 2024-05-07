Путин поручил в два раза увеличить МРОТ к 2030 году

Президент Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, говорится в указе главы государства.

В настоящее время МРОТ в России составляет 19 тысяч 242 рубля.