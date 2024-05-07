Песков объяснил, зачем Россия начала СВО

Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, чтобы «достичь своих собственных целей». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Россия проводит СВО с целью «обезопасить себя и будущие поколения».

«Чтобы защитить архитектуру безопасности на этом континенте перед лицом существующих угроз, исходящих от Украины, исходящих от НАТО и так далее», - заключил представитель Кремля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что помощь, которую блок оказывает Украине является не благотворительностью, а инвестициями «общую безопасность» Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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