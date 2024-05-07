Песков объяснил, зачем Россия начала СВО

По его словам, Россия проводит СВО с целью «обезопасить себя и будущие поколения».

«Чтобы защитить архитектуру безопасности на этом континенте перед лицом существующих угроз, исходящих от Украины, исходящих от НАТО и так далее», - заключил представитель Кремля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что помощь, которую блок оказывает Украине является не благотворительностью, а инвестициями «общую безопасность» Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».