Путин поручил обеспечить россиян жильем не менее 33 квадратных метров

Документ устанавливает, что выполнение определённых целевых показателей и задач, будет говорить о достижении национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

В частности, это обеспечение россиян жильём общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году, а к 2036 году - не менее 38 квадратных метров на человека.

«Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году, обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20% процентов по сравнению с показателем 2019 года», - говорится в указе.

Ранее Эльвира Набиуллина призвала прекратить практику массовой льготной ипотеки и больше ее не возобновлять, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

