Путин поручил обеспечить россиян жильем не менее 33 квадратных метров
Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Документ устанавливает, что выполнение определённых целевых показателей и задач, будет говорить о достижении национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».
В частности, это обеспечение россиян жильём общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году, а к 2036 году - не менее 38 квадратных метров на человека.
«Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году, обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20% процентов по сравнению с показателем 2019 года», - говорится в указе.
Ранее Эльвира Набиуллина призвала прекратить практику массовой льготной ипотеки и больше ее не возобновлять, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru