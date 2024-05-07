Путин постановил увеличить затраты на исследования и разработки до 2% ВВП

Президент Владимир Путин постановил увеличить к 2030 году затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП, следует из указа лидера страны.

До этого глава государства говорил, что Россия должна войти по этому показателю в число научных держав мира.

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Путин отмечал, что отечественная научная инфраструктура является мощным конкурентным преимуществом, как в сфере фундаментальной науки, так и в создании «заделов» для фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности, производства материалов и космических программ.

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Российский лидер принес присягу президента России на торжественной церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского Дворца, после чего выступил с речью.

Путин назвал служение России огромной честью, обязанностью и священным долгом. Он также назвал ключевым приоритетом для страны народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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