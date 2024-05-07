АТОР: 46% россиян выбрали Турцию для майского отдыха

Также в топ популярных вошли ОАЭ (7,5 процента), Таиланд (6 процентов) и Абхазия (3 процента).

Также сообщается, что спрос россиян на люксовые отели Турции вырос в 2,8 раза весной 2024 года. Туроператоры рассказали, что только к апрелю продали в два раза больше путевок по концепции Priority, при этом не все места на лета еще забронированы.

Отмечается, что десятидневный тур в Турцию на двоих с проживанием в «четверке» и питанием «все включено» будет стоить летом от 200 тысяч рублей. При этом отдых в пятизвездочном отеле обойдется в 250-300 тысяч рублей, в люксовых отелях – от 400 до 600 тысяч рублей за десять дней, передает «Радиоточка НСН».

