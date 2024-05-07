АТОР: 46% россиян выбрали Турцию для майского отдыха
Российские туристы в мае устремились на курорты Турции, эту страну для отдыха в этот период выбрали 46% граждан, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
На втором месте по востребованности в мае оказались курорты России (17%). А третью строчку занял Египет – 15% российских туристов в конце весны отправятся именно туда.
Также в топ популярных вошли ОАЭ (7,5 процента), Таиланд (6 процентов) и Абхазия (3 процента).
Также сообщается, что спрос россиян на люксовые отели Турции вырос в 2,8 раза весной 2024 года. Туроператоры рассказали, что только к апрелю продали в два раза больше путевок по концепции Priority, при этом не все места на лета еще забронированы.
Отмечается, что десятидневный тур в Турцию на двоих с проживанием в «четверке» и питанием «все включено» будет стоить летом от 200 тысяч рублей. При этом отдых в пятизвездочном отеле обойдется в 250-300 тысяч рублей, в люксовых отелях – от 400 до 600 тысяч рублей за десять дней, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru