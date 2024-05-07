СМИ: Евросоюз хочет ввести санкции против газовых и нефтяных танкеров России

Новый пакет санкций Евросоюза против России включит в себя удар по теневому танкерному флоту России, заявил ранее представитель Швеции Тобиас Билльстрем.

Как именно ЕС намерен бороться с такими поставками российской нефти, он не уточнил.

Также G7 обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, заявил ранее помощник госсекретаря Джеффри Пайатт.

Россия не заметит ужесточения потолка цен на нефть от США, так как теневой флот уже сформирован, заявил «Радиоточке НСН» эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

