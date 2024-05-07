СМИ: Евросоюз хочет ввести санкции против газовых и нефтяных танкеров России

Страны Европейского союза планируют в рамках 14-го пакета санкций ввести ограничительные меры против 11 судов, которые используются Россией, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что эти суда Россия якобы использует для обхода санкций. Так, планируемые ограничительные меры затруднят работу судов, например, при получении топлива. При этом эксперты считают, что меры незначительно повлияют на отрасль морских перевозок.

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Новый пакет санкций Евросоюза против России включит в себя удар по теневому танкерному флоту России, заявил ранее представитель Швеции Тобиас Билльстрем.

Как именно ЕС намерен бороться с такими поставками российской нефти, он не уточнил.

Также G7 обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, заявил ранее помощник госсекретаря Джеффри Пайатт.

Россия не заметит ужесточения потолка цен на нефть от США, так как теневой флот уже сформирован, заявил «Радиоточке НСН» эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

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ФОТО: РИА Новости
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