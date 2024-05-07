СМИ: В апреле 2024 новостройки подешевели в трети крупнейших городов России

В апреле 2024 года стоимость новостроек снизилась в 21 крупном городе России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитику компании «Мир квартир».

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Отмечается, что стоимость одного квадратного метра в Туле и Астрахани снизилась на 4%. В Рязани цена уменьшилась на 3%. Также снижение стоимости на 1% зафиксировано в Санкт-Петербурге. Как сообщили эксперты компании, рынок первичного жилья демонстрирует охлаждение.

Вместе с тем в отдельных городах страны сохранялась тенденция роста цен. Квадратный метр жилья в России в среднем подорожал на 0,6%. Наибольший прирост зафиксирован в Липецке (+6%), Севастополе (+4%), Владикавказе (+4%) и Грозном (+4%). В Москве квартиры в новостройках выросли в цене на 2%.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля в России выдали свыше 110 тысяч ипотечных кредитов, это на 29% ниже, чем за аналогичный период в 2023 году, напоминает «Радиоточка НСН».


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