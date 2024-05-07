Россияне стали чаще открывать счета в турецких банках

Граждане России стали чаще открывать счета в банках Турции. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в частной кредитной организации Анкары.

По данным источника, открытие счетов россиян, которое может затянуться на три дня, находится под пристальным контролем головных офисов банков. Также для россиян действует ряд ограничений, например, неснимаемый депозит размером не менее десяти тысяч долларов.

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Вместе с тем объяснить причину данной тенденции в Анкаре затруднились. Зачастую россиянам отказывают в открытии вкладов из-за проблем с требуемыми документами.

Нет, по словам источника, и значительных сдвигов в решении проблемы денежных переводов между Россией и Турцией — ограничения продолжают действовать.

Ранее DenizBank (один из крупнейших в Турции) усложнил правила открытия счетов россиянам и практически перестал одобрять их заявки.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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