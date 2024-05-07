ООН: Израиль нарушил все пять норм международного права при эвакуации в Газе
Израиль пренебрег всеми пятью нормами международного права в начале операции в Рафахе в ходе эвакуации в секторе Газа. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенса Лаерке.
По его словам, в первую очередь было необходимо заранее предупредить гражданское население, как того требует международное право. Он добавил, что один из главных принципов правильной эвакуации — безопасность коммуникаций и конечных мест размещения беженцев.
Ранее сообщалось, что израильские военные начали точечную контртеррористическую операцию на востоке города Рафах в секторе Газа.
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