ООН: Израиль нарушил все пять норм международного права при эвакуации в Газе

По его словам, в первую очередь было необходимо заранее предупредить гражданское население, как того требует международное право. Он добавил, что один из главных принципов правильной эвакуации — безопасность коммуникаций и конечных мест размещения беженцев.

Ранее сообщалось, что израильские военные начали точечную контртеррористическую операцию на востоке города Рафах в секторе Газа.

