ООН: Израиль нарушил все пять норм международного права при эвакуации в Газе

Израиль пренебрег всеми пятью нормами международного права в начале операции в Рафахе в ходе эвакуации в секторе Газа. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенса Лаерке.

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По его словам, в первую очередь было необходимо заранее предупредить гражданское население, как того требует международное право. Он добавил, что один из главных принципов правильной эвакуации — безопасность коммуникаций и конечных мест размещения беженцев.

Ранее сообщалось, что израильские военные начали точечную контртеррористическую операцию на востоке города Рафах в секторе Газа.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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