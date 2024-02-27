«Водил «Абрамсы»: Генерал Маев назвал способ уничтожить американские танки
Американская машина тяжелее российского танка почти на 40 процентов, но любой вид вооружения поражаем, напомнил в эфире НСН Сергей Маев.
Обезвредить американский танк «Абрамс» может только опытный боец, который знает в машине уязвимые места. Таким мнением в разговоре с НСН поделился генерал-полковник, председатель ДОСААФ, экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны Сергей Маев.
Ранее днем министерство обороны России официально подтвердило уничтожение первого американского танка «Абрамс» в зоне проведения спецоперации на Украине. Боец с позывным «Рассвет» получит десять миллионов рублей за первый уничтоженный американский «Абрамс».
«По боевой живучести «Абрамс» превосходит «Леопард». Это громадина в пределах 62 тонн, пушка, если не ошибаюсь, калибром 120 миллиметров. Он тяжелее нашего танка почти на 40 процентов. Что значит «тяжелее» для танка? Это броня, защита, а следовательно, живучесть. Я водил «Абрамсы». Садишь в него и чувствуешь себя как в крепости. Но любой вид вооружения поражаем. Появилась защита – появится средство поражения. Все зависит от того, кто руководит снарядом. Если опытный наводчик, то он найдет в машине уязвимые места. Проблем поразить машину нет. Другое дело, что для этого должен быть подготовленный экипаж, который будет это делать», - сказал Маев.
Генерал считает справедливым вознаграждение за подбитый танк, однако деньги в этой истории играют второстепенную роль.
«Так было всегда. И в Великую Отечественную войну за поражение танка экипаж получал награду, денежную премию. Я полагаю, что вознаграждение должно быть. Заработал – получи. Но я не думаю, что деньги играют какую-то особую роль. Здесь если ты не поразишь – поразят тебя. Во-вторых, ты как охотник: зверя увидел – его надо убить. А поощрение носит вторичный эффект», - подытожил Маев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил потери ВСУ за время конфликта с РФ в 31 тысячу человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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