«Водил «Абрамсы»: Генерал Маев назвал способ уничтожить американские танки

Обезвредить американский танк «Абрамс» может только опытный боец, который знает в машине уязвимые места. Таким мнением в разговоре с НСН поделился генерал-полковник, председатель ДОСААФ, экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны Сергей Маев.

Ранее днем министерство обороны России официально подтвердило уничтожение первого американского танка «Абрамс» в зоне проведения спецоперации на Украине. Боец с позывным «Рассвет» получит десять миллионов рублей за первый уничтоженный американский «Абрамс».