ВСУ оставили в Судже сделанные при помощи 3D-принтеров мины
24 марта 202500:31
Сделанные при помощи 3D-принтеров мины оставили Вооруженных силы Украины в Судже Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца отряда «Т» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Север».
По его словам, таких мин нажимного действия достаточно много. Боец также показал этот боеприпас.
Ранее Генштаб Украины подтвердил оставление ВСУ Суджи. Украинские военные отошли ближе к российско-украинской границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru