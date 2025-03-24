ВСУ оставили в Судже сделанные при помощи 3D-принтеров мины

Сделанные при помощи 3D-принтеров мины оставили Вооруженных силы Украины в Судже Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца отряда «Т» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Север».

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По его словам, таких мин нажимного действия достаточно много. Боец также показал этот боеприпас.

Ранее Генштаб Украины подтвердил оставление ВСУ Суджи. Украинские военные отошли ближе к российско-украинской границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:Курская ОбластьСпецоперацияВСУ

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