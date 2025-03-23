Блогеру Апачеву грозит наказание за граффити в Судже

Действия блогера он назвал провокацией и недопустимым «пиаром на крови». Хинштейн также осудил реакцию Апачева, который пришел в комментарии к постам жителей, стал оскорблять их и угрожать собеседникам, а одного из мужчин он допрашивал, где тот служил.

Репортаж о поездке Апачева в Суджу вышел вчера вечером. В нем рэпер говорил, что украинские военные «оставили там много настенных рисунков», поэтому он взял баллончик с краской, чтобы «оставить свою наскальную живопись». В итоге Апачев разрисовал стены и дома города фразами вроде «Хохлы сосите х**» и «Всех убить! Все отнять! Всех любить! Всех обнять!», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

