Блогеру Апачеву грозит наказание за граффити в Судже
Блогеру Акиму Апачеву, нарисовавшему в Судже граффити, грозит наказание за въезд на приграничную территорию без разрешения оперштаба и порчу имущества, заявил врио главы региона Александр Хинштейн.
Действия блогера он назвал провокацией и недопустимым «пиаром на крови». Хинштейн также осудил реакцию Апачева, который пришел в комментарии к постам жителей, стал оскорблять их и угрожать собеседникам, а одного из мужчин он допрашивал, где тот служил.
Репортаж о поездке Апачева в Суджу вышел вчера вечером. В нем рэпер говорил, что украинские военные «оставили там много настенных рисунков», поэтому он взял баллончик с краской, чтобы «оставить свою наскальную живопись». В итоге Апачев разрисовал стены и дома города фразами вроде «Хохлы сосите х**» и «Всех убить! Все отнять! Всех любить! Всех обнять!», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шесть человек ранены после стрельбы в ночном клубе в Хьюстоне штат Техас
- Усадьба загорелась в парке имени Лямина в подмосковной Яхроме
- Копию трубы из операции «Поток» установили перед храмом в Екатеринбурге
- ВСУ нанесли удар беспилотником по многоквартирному дому в центре Горловки
- Блогеру Апачеву грозит наказание за граффити в Судже
- Уиткофф: США ожидают ощутимого прогресса от переговоров с РФ в Эр-Рияде
- Слюсарь: Москвич погиб при атаке БПЛА на Ростовскую область
- Тело новорожденной девочки нашли в канализации под Коломной
- «Первый канал» подготовил передачу о Нурмагомеде Гаджимагомедове
- СМИ: Переговоры делегаций США и Украины состоятся поздним вечером 23 марта в Эр-Рияде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru