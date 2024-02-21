ВСУ обвинили NYT в «российской пропаганде» из-за статьи об Авдеевке

По его словам, авторы материала «безосновательно распространили российский пропагандистский нарратив». Лиховой отметил, что в ВСУ оказались неприятно удивлены публикацией, поскольку давали газете комментарий по Авдеевке,

При этом спикер «Таврии» признал, что потери при отступлении из города были, однако заявил, что они не настолько большие, как утверждает NYT.

Ранее газета писала, что при отступлении из Авдеевки сотни украинских военных могли попасть в плен. Это катастрофическая потеря для ВСУ, констатировали журналисты.

Российские войска в минувшие выходные полностью освободили Авдеевку. Только за 17 февраля ВСУ потеряли в городе более 1,5 тысячи человек, сообщает «Радиоточка НСН».

