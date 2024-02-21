ВСУ обвинили NYT в «российской пропаганде» из-за статьи об Авдеевке
Статья американской газеты The New York Times, где говорится о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отступления из Авдеевки, является «российской пропагандой». Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил спикер группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой.
По его словам, авторы материала «безосновательно распространили российский пропагандистский нарратив». Лиховой отметил, что в ВСУ оказались неприятно удивлены публикацией, поскольку давали газете комментарий по Авдеевке,
При этом спикер «Таврии» признал, что потери при отступлении из города были, однако заявил, что они не настолько большие, как утверждает NYT.
Ранее газета писала, что при отступлении из Авдеевки сотни украинских военных могли попасть в плен. Это катастрофическая потеря для ВСУ, констатировали журналисты.
Российские войска в минувшие выходные полностью освободили Авдеевку. Только за 17 февраля ВСУ потеряли в городе более 1,5 тысячи человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru