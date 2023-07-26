ВСУ обстреляли Токмакский район в Запорожской области
Украинская армия нанесла удар по населенному пункту Новое в Токмакском районе Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.
Оперативные службы обнаружили несколько неразорвавшихся снарядов. Продолжается их обезвреживание.
Отмечается, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Российские силы противовоздушной обороны 21 июля предотвратили ракетную атаку ВСУ на Токмак.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в среду сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону российских войск в регионе. Он уточнил, что обстановка обострилась в районе населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Новопокровка, передает «Радиоточка НСН».
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