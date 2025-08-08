ВСУ атаковали дронами и обстреляли четыре района Белгородской области
Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Шебекино снаряд пробил кровлю хозяйственной постройки, в селе Белянка удар FPV-дрона по парковке предприятия повредил два грузовика. Еще одно предприятие атаковано в селе Доброе. В Грайвороне зафиксированы удары нескольких дронов.
В селе Двулучное Валуйского округа беспилотник повредил автомобиль, а в селе Долгое — линию электропередачи. Посёлок Уразово атаковали четыре дрона.
В селе Березовка Борисовского района повреждены два автомобиля и прицеп, ещё одна машина обстреляна на дороге Стригуны — Новоалександровка, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru