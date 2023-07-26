В России оценили готовность ВСУ к новому контрнаступлению
Украинская армия располагает достаточным количеством единиц техники и значительным наступательным потенциалом, чтобы вести вторую волну контрнаступления. Об сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на директора Музея войск ПВО, полковника в отставке Юрия Кнутова.
По его словам, в распоряжении ВСУ есть семь бригад Североатлантического альянса и две бригады спецназа Украины.
Кнутов добавил, что ВСУ могут предпринять попытки пробиться через ореховское направление к Токмаку и Мелитополю, добиться успеха на донецком и артемовском направлениях, выйти южнее Артемовска и окружить его, вынудив российскую армию покинуть населенный пункт.
Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что ВСУ могут сменить приоритетное направление контрнаступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru