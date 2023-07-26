В России оценили готовность ВСУ к новому контрнаступлению

По его словам, в распоряжении ВСУ есть семь бригад Североатлантического альянса и две бригады спецназа Украины.

Кнутов добавил, что ВСУ могут предпринять попытки пробиться через ореховское направление к Токмаку и Мелитополю, добиться успеха на донецком и артемовском направлениях, выйти южнее Артемовска и окружить его, вынудив российскую армию покинуть населенный пункт.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что ВСУ могут сменить приоритетное направление контрнаступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

