СМИ: Встреча Путина и Трампа предварительно намечена на конец следующей недели

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в конце следующей недели, сообщили SkyNews и NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. По его словам, место проведения переговоров пока обсуждается. Среди рассматриваемых вариантов — ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.

NBC уточняет, что присутствие президента Украины Владимира Зеленского на встрече не подтверждено. Bloomberg ранее писал, что США и Россия работают над «соглашением о территориях».

СМИ: Россия отказалась от проведения саммита с США в Риме

В рамках этого соглашения Москва требует признания за собой всего восточного Донбасса и Крыма, а Вашингтон пытается заручиться поддержкой Киева и европейских союзников.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о согласовании договоренности о встрече. По данным Fox News, она может пройти 11 августа. Итальянская Corriere della Sera ранее сообщала, что Москва выступила против Рима как площадки, сочтя власти Италии «слишком связанными» с Киевом, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:СаммитВстречаДональд ТрампВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры