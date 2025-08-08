СМИ: Встреча Путина и Трампа предварительно намечена на конец следующей недели

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в конце следующей недели, сообщили SkyNews и NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. По его словам, место проведения переговоров пока обсуждается. Среди рассматриваемых вариантов — ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.

NBC уточняет, что присутствие президента Украины Владимира Зеленского на встрече не подтверждено. Bloomberg ранее писал, что США и Россия работают над «соглашением о территориях».