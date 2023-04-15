СМИ: ВСУ бросают тела погибших солдат в Артемовске
Украинская армия бросает много тел погибших в Артемовске собственных солдат, заявил РИА Новости боец ЧВК «Вагнер».
По словам военного, украинская сторона даже не пытается договориться об эвакуации погибших.
Накануне боец группы «Вагнера» заявлял, что пограничники, переброшенные с Западной Украины в Артемовск в Донецкой народной республике, служат как заградотряды и не дают мобилизованным ВСУ отступать.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал статью про перспективы спецоперации - «Только честный бой: никакого договорняка», передает «Радиоточка НСН».
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