СМИ: ВСУ бросают тела погибших солдат в Артемовске

Украинская армия бросает много тел погибших в Артемовске собственных солдат, заявил РИА Новости боец ЧВК «Вагнер».

Минобороны РФ: отряды «Вагнер» взяли под контроль два квартала Артемовска

По словам военного, украинская сторона даже не пытается договориться об эвакуации погибших.

Накануне боец группы «Вагнера» заявлял, что пограничники, переброшенные с Западной Украины в Артемовск в Донецкой народной республике, служат как заградотряды и не дают мобилизованным ВСУ отступать.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал статью про перспективы спецоперации - «Только честный бой: никакого договорняка», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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